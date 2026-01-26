Приложението WhatsApp ще бъде обект на по-строги правила в ЕС, съобщи Еврокомисията

Еврокомисията взе решение днес приложението за съобщения WhatsApp, собственост на американската технологична компания "Мета Платформс", да бъде обект на по-строги правила в Европа, след като днес бе добавено към списъка на "много големите онлайн платформи (в ЕС)", предаде Франс прес.

Новите по-строги правила на ЕС няма да се отнасят за цялото приложение, а само за специфичната му функция "канали" - услуга, която функционира като платформа за разпространение на съдържание, а не се отнася за съобщенията на приложението, които представляват основната му дейност.

Приложението за съобщения декларира миналата година в доклад за прозрачност, че каналите му са преминали 45 милиона месечни потребители в ЕС - праг, който доведе до включването му в списъка на много големите платформи в общността.

Съгласно Законодателен акт за цифровите услуги на ЕС доставчиците на "много големи онлайн платформи" са подложени на по‑строги правила в сравнение с по‑малките услуги. Еврокомисията съобщи, че WhatsApp има четири месеца, за да изпълни изискванията, допълва ДПА.

Според закона платформите са длъжни бързо да премахват незаконно съдържание от услугите си или в случая на WhatsApp – да въвеждат механизми за предотвратяване на манипулации по време на избори във функцията си „канали“. Регламентът също така налага изисквания за прозрачност на онлайн рекламата.

По-рано Комисията започна разследвания срещу "Мета" за нарушения в нейните социални мрежи Facebook и Instagram. През октомври бе обявено, че технологичната корпорация ще бъде санкционирана за липса на прозрачност при данните, както и за недостатъчно управление на незаконното съдържание в платформите си.

По-рано този месец говорител на ЕК заяви, че Брюксел обмисля да класифицира приложението за размяна на съобщения като компания "пазител на пазара", съгласно европейския Законодателен акт за цифровите услуги.

Актът за цифровите услуги определя като „пазители на пазара“ големи компании, които контролират достъпа до основни цифрови услуги и чрез които протича голяма част от онлайн търговията и комуникацията.

През септември 2023 г. ЕК официално определи първите седем "пазители на пазара" – "Алфабет" (Alphabet), "Амазон" (Amazon), "Епъл" (Apple), "БайтДенс" (компанията майка на "ТикТок" (TikTok), "Мета" (Meta), "Майкрософт" (Microsoft) и "Букинг" (Booking).