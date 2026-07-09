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Пристигането на гоблена от Байо в Лондон е съпътствано от тайнственост и ентусиазъм

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:57 мин.
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Гобленът от Байо ще пристигне в Лондон с камион, през нощта и със сериозна полицейска охрана в най-близките дни. За точната дата на пристигането му обаче Питър Рикетс, който координира транспорта му от британска страна, не разкрива нищо. „Гобленът е толкова крехък, че тайната е наложителна“, обяснява той пред АФП.

Всички искат да гарантират сигурността на това толкова крехко произведение. „Когато гобленът бъде готов за излагане, искаме милиони хора да го видят. Но докато е в процес на транспортиране, е нормално да бъдем дискретни. Искаме да избегнем всякакви неприятни инциденти“, казва Рикетс, бивш дипломат, член на Камарата на лордовете и бивш посланик на Великобритания в Париж.

Тайната обаче не пречи на ентусиазма. Питър Рикетс споделя, че изобщо не е изненадан, че за един ден са продадени 100 000 билета – рекорд при пускането в продажба от Британския музей на билетите за първите три месеца от изложбата, която ще бъде открита на 10 септември и ще продължи до 11 юли 2027 г.

„Всички британски деца знаят датата 1066 г. и битката при Хейстингс, която ще остане в историята с победата на Уилям Завоевателя, поставила началото на норманското завоевание на Англия. Тази дата за нашата страна е това, което е 1789 г. за Франция. Това показва колко е важна за нашата история“, казва Рикетс.

Преди да напусне Байо, гобленът е сгънат като завеса, след което е поставен в контейнер с най-съвременна технология и с всякакви системи за климатизация и контрол на вибрациите, тъй като бродериите не ги понасят добре.

Той ще пътува през нощта с камион през Ламанша, придружен от няколко френски и британски уредници и от сериозна полицейска охрана, продължава Питър Рикетс.

За него това е кулминацията на повече от една година преговори, по време на които той, като бивш дипломат, не е имал никакви съмнения, въпреки някои опасения, че транспортирането на гоблена от Байо е твърде рисковано.

„Видях как експертите работят заедно – реставраторите, които наистина познават рисковете при преместването на подобен експонат. Ако бяха казали: „Това е невъзможно, без да се повреди гобленът “, нямаше да настояваме. Но тяхната нагласа винаги беше: „Нека намерим начин да го направим без риск.“ И един по един проблемите намериха решение“, казва още Рикетс.

Колкото до застраховката, която оценява гоблена на 800 милиона британски лири (над 900 милиона евро), гарантирана от британската хазна – а следователно и от данъкоплатците, се прави всичко възможно, за да не се наложи тя да бъде използвана.

„Работата ни е да гарантираме, че гобленът ще се върне във Франция – и той ще се върне във Франция, обещавам – невредим и в добро състояние. Но, разбира се, ако той бъде повреден, британските данъкоплатци ще трябва да поемат разходите. Това доказва, че сме решени на всичко, за да може гобленът да се върне в добро състояние“, допълва той.

Веднъж пристигнал в Лондон, в очакване на откриването на изложбата на 10 септември, гобленът от Байо с дължина близо 70 метра ще бъде разстлан върху маса „според хореография, изпълнена от около 80 експерти, което е изключително прецизна и трудна работа“, продължава Питър Рикетс.

Състоянието му ще бъде проверено най-надлежно, преди гобленът да бъде поставен във витрина и изложбата да бъде изградена около него, допълва той.

По същия начин, както изложбата на Британския музей за Тутанкамон, която привлече рекордните 1,69 милиона посетители през 1972 г. и промени погледа към Египет и античността, Питър Рикетс е убеден, че гобленът от Байо ще остави „незаличим спомен и ще промени начина, по който възприемаме миналото“.

#Гобленът от Байо #Британския музей #Лондон

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