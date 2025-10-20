БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Прогрес за Виктория Томова в световната ранглиста

Първата ракета на България се изкачи с една позиция.

виктория томова приключи двойки линц
Снимка: БТА
Виктория Томова се изкачи с едно място в световната ранглиста по тенис за жени и заема 126-а позиция с 615 точки. През миналата седмица 30-годишната софиянка бе елиминирана от хърватката Антония Ружич в първия кръг на квалификациите на турнира в Нинбо, Китай.

Преди две седмици Томова преодоля британката Кейти Боултър в първия рунд на квалификациите в Ухан, след което българката загуби срещу рускинята Полина Кудерметова.

Арина Сабаленка (Беларус) остава начело на световната ранглиста на WТА с 10390 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8703, Коко Гоф (САЩ) със 7863, Аманда Анисимова (САЩ) с 5914 и Джесика Пегула (САЩ) с 5183. Джазмин Паолини и шампионката от Нинбо Елена Рибакина са зад тях след скок с две места, измествайки Мадисън Кийс (САЩ) до осмо.

