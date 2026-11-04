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Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъж и жена, измъчвали животни

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Районната прокуратура във Велико Търново протестира присъдите на мъж и жена от Свищов, осъдени за особено жестока смърт на гръбначни животни и за създаване и разпространение на порнографски материали. Държавното обвинение настоява за увеличаване на наказанията лишаване от свобода и глобите до максималните размери, предвидени в закона.

С присъда от 20 октомври Районният съд в Свищов е признал двамата за виновни за престъпления, извършени в периода от 2014 г. до май 2024 г. в Свищов и две населени места в областите Велико Търново и Плевен.

Според обвинението жената е проявила жестокост към гръбначни животни в 81 отделни случая, като им е причинила смърт по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Мъжът е подбудител и помагач.

Двамата са признати за виновни и за създаване, продажба и разпространение на порнографски материали чрез информационни и съобщителни технологии. Става дума за 15 видеофайла, разпространени в рамките на шест отделни деяния.

На жената е наложено наказание от две години лишаване от свобода при общ режим и глоба от 1100 евро. Мъжът е осъден на две години и четири месеца затвор при общ режим и глоба от 1100 евро.

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като двамата подсъдими са признали фактите в обвинителния акт. Поради това първоначално определените наказания лишаване от свобода са намалени с една трета.

Прокуратурата смята, че наложените наказания не съответстват на тежестта на престъпленията и няма да имат необходимия възпиращ ефект. С протеста се иска увеличаване на наказанията за всяко от престъпленията, както и на общото наказание за двамата подсъдими.

#жестокост към животни #присъди #прокуратура

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