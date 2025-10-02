Прокуратурата предлага административно наказание за обвиняем за опетняване на знамето на ЕС в София през февруари

Софийската градска прокуратура предлага административно наказание за обвиняем за престъпление против републиката, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Става дума за обвиняемия М. М., привлечен към наказателна отговорност за опетняване на знамето на Европейския съюз, като на 22 февруари, около 13.30 ч. в София, на площад „Княз Александър I“ № 1, пред сградата на БНБ, го запалил и то било унищожено.

Според прокуратурата доказателствата по делото установяват, че запаленото знаме носи белезите на знамето на ЕС. Назначена по делото комплексна експертиза дава заключение, че дори при липса на точно геометрично построение и прецизно идентифициране на стойностите на цветовете, наличните белези са достатъчни за разпознаване на знамето на Съюза.

В случая са налице предвидените в закона основания за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия с налагане на административно наказание, защото обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.

Първоначално повдигнатото обвинение предвиждаше наказание лишаване от свобода до две години или глоба до 3000 лева, допълват от Софийската градска прокуратура.

Делото е насрочено от Софийския градски съд за разглеждане в открито заседание. Обвинението срещу М.М. беше повдигнато в края на февруари.