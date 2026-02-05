Прокуратурата в Бургас се самосезира по публикации за незаконна дейност в салони за красота

Окръжна прокуратура – Бургас се самосезира по публикации, съдържащи данни за дейност в салони за красота в града, осъществявана в разрез с нормативната уредба и действащото законодателство. Самосезирането е инициирано от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, съобщиха от прокуратурата.

На основание законово регламентираните правомощия и компетентност на прокуратурата по прогласяване на незаконосъобразност на административни актове пред съда, е указано на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Комисията за защита на личните данни и Областната дирекция на МВР да предоставят документация, свързана с дейността на салоните за красота в Бургас.

На директора на РЗИ – Бургас е указано да предостави всички актове, отнасящи се до условията и реда за поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, извършващи лазерна епилация в града.

Указано е също Комисията за защита на личните данни да предостави наличните актове, издадени във връзка с администрирането на лични данни от студия, извършващи лазерна епилация в Бургас.

От Областната дирекция на МВР – Бургас ще бъде изискана документация, касаеща актове за установяване на нарушения на Закона за частната охранителна дейност в студията за лазерна епилация в града.

Наред с това посочените институции следва да предприемат и други действия съобразно своята компетентност, като при установяване на нарушения да упражнят правомощията си, включително да направят преценка за налагане на принудителни административни мерки.

Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури

Прокуратурата в Бургас образува две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в града и разпространението им в интернет без знанието на клиентите. В държавното обвинение вече са постъпили десетки сигнали от потърпевши жени. Сред заснетите е и непълнолетно момиче. Разследването започна след сигнал от клиентка на студио за лазерни процедури в центъра на града, която установила, че е заснемана с камера, докато е била без облекло за извършване на манипулация. Тя е разбрала от свои приятели за интимните кадри, които са били разпространени в група в Телеграм.

На 2 февруари МВР извърши проверка и във втори обект на територията на града. Тогава на пресконференция от прокуратурата съобщиха, че има данни, които водят до предположението, че двата центъра са свързани.