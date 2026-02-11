БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Пролетен дуел №2: Лудогорец и Левски в битка за полуфиналите в турнира за Купата на България

Мариан Николов
Всичко от автора
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Четвъртфиналът за Купата на България събира отново двата претендента за върха

Лудогорец и Левски излизат един срещу друг в Разград в четвъртфинал от турнира за Купата на България. Срещата на стадион "Хювефарма Арена“ започва в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков. Това е трети от общо шестте очаквани сблъсъка между двата отбора през сезона и нов епизод от една все по-нажежена футболна пролет.

Само преди осем дни "орлите“ спечелиха Суперкупата след минимален успех с 1:0. Двубоят бе равностоен, но разградчани демонстрираха ефективност в ключовия момент. Днес залогът е още по-висок - място сред последните четири в турнира.

Сблъсък на лидерите

Двата тима са и в пряка битка за върха в първенството. Левски води в класирането с 47 точки, със седем повече от Лудогорец, който е трети. И двата състава влязоха в добър ритъм - "сините“ надделяха над Ботев Враца с 3:1, а шампионите се справиха със същия резултат срещу Локомотив София.

От назначаването на Пер-Матиас Хьогмо Лудогорец бележи възход - само една загуба в последните 12 мача във всички турнири. Норвежецът е склонен да запази работещия модел от последните срещи, като основната тежест в халфовата линия отново се очаква да падне върху Петар Станич. Пред защитата ще действат Педро Нареси и Дерой Дуарте, а единствената по-сериозна дилема е свързана с евентуално включване на Ивайло Чочев от първата минута.

Хьогмо няма да може да разчита на Агибу Камара, който се възстановява след операция.

Веласкес с яснота за състава
В лагера на Левски старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че е наясно със стартовите единадесет и игровия план. Испанецът няма да може да използва Кристиан Макун, който е с мускулна травма. Очаква се Никола Серафимов да партнира на Кристиан Димитров в центъра на защитата.

По фланговете е възможна промяна спрямо мача за Суперкупата. Новото попълнение Армстронг Око-Флекс този път се очаква да започне на левия фланг, докато отдясно вероятно ще действа Евертон Бала. На върха на атаката по-вероятно е да стартира Мустафа Сангаре.

"Времето за възстановяване няма да бъде извинение. Играчите са в добра кондиция. Наясно съм със състава, с идеята и с плана за мача“, заяви Веласкес в навечерието на двубоя.

История, напрежение и съдия

Назначението на Волен Чинков предизвика реакции в социалните мрежи. Интересен факт е, че той вече ръководи загуби и на двата отбора през сезона - Левски при визитата на Локомотив (Пловдив) и Лудогорец при поражението от Арда в Разград.

Последният плейофен сблъсък между двата тима под ръководството на Чинков завърши 2:2, след драматичен развой и червен картон за Якуб Пьотровски.

Пътят до четвъртфинала

Лудогорец отстрани Черноморец Бургас и Септември София, докато Левски се справи с Хебър Пазарджик и Витоша Бистрица, без да допусне гол в турнира до този момент.

Пролетният дуел №2 между Левски и Лудогорец носи заряд, достоен за финал. Разликата този път е, че грешка няма да има право на поправка - победителят продължава, а загубилият ще напусне турнира.

#Лудогорец #Купата на България #левски

