Пролетно време – слънце, дъжд и гръмотевици в следващите дни

През следващите дни времето ще бъде типично пролетно. Ще има много слънчеви часове, но и все повече райони със следобедни валежи и гръмотевични бури. Повишението при минималните температури ще продължи. Рано сутринта в празничната сряда, 6 май, в по-голямата част от страната се очакват стойности между 5° и 10°, в София – около 6°.

През деня ще бъде слънчево. Следобедни превалявания са възможни главно в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 25°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Слънчево, но ветровито ще бъде утре и по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°, а температурата на морската вода е 12°-13°.

Добри условия за туризъм в планините. И там денят ще започне със слънчево време, но в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад.

Слънчево ще бъде времето утре в Източна Европа, включително и в по-голямата част от Балканите, но в западните райони от полуострова ще има превалявания и гръмотевична дейност. С валежи и гръмотевични бури ще бъде в Западна и Централна Европа, където температурите ще продължат да се понижават.

Слабо захлаждане предстои в четвъртък и у нас. В Източна България през целия ден ще бъде слънчево, но в останалата част от страната ще има следобедни превалявания и гръмотевици. И през следващите дни ще има валежи и гръмотевични бури, на повече места в събота и неделя. Минималните температури още ще се повишават, а максималните в повечето райони ще бъдат между 18° и 23°. Превалявания ще има и в понеделник, но вероятността за гръмотевична дейност намалява. Максималните температури ще тръгнат нагоре.