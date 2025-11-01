ПСЖ надви Ница с гол на резервата Гонсало Рамош в последната минута

Пари Сен Жермен победи Ница с минималното 1:0 в мач от 11-ия кръг на Лига 1. Победното попадение отбеляза Гонсало Рамош в 94-ата минута.

Отборът на Ница, който е съперник на Лудогорец в Лига Европа в края на януари, се държа достойно при гостуването си на шампиона.

През първото полувреме най-чистото положение бе за гостите от Ница, като в 32-ата минута при корнер Ба насочи топката към вратата на парижани, но Хвича Кварацхелия изби пред голлинията.

В 39-ата минута Брадли Баркола стреля от чиста позиция в тялото на вратаря на гостите Йехван Диуф.

След почивката ПСЖ вдигна оборотите, но пропуски направиха Кварацхелия, Нуно Мендеш и младият Сени Маюлю. Вратарят Диуф спаси удар на Витиня в горния ъгъл. В последния четвърт час Луис Енрике пусна на терена носителя на "Златната топка" Усман Дембеле и Гонсало Рамош. Именно порнугалецът направи два пропуска, преди да вкара в 94-ата минута. Той бе точен след корнер на Кан-ин Ли, топката бе продължена от Квалацхелия и засечена от тарана - 1:0.

Така ПСЖ е водач с 24 точки и четири повече пред Монако, който има мач по-малко. Ница остава на 8-ото място в класирането със 17 пункта.