ПСЖ организира специално честване за носителя на Златната топка Дембеле

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Европейски футбол
Усман Дембеле
Снимка: БТА
Новият носител на "Златната топка" Усман Дембеле, който бе награден в понеделник вечерта на пищна церемония в театър "Шатле" в Париж, ще получи право на специална церемония в своя чест преди следващия мач на неговия Пари Сен Жермен срещу Оксер в Лига 1, пише вестник "Льо Паризиен".

Дембеле ще покаже трофея си пред феновете на "Парк де Пренс" преди мача в събота вечер, като ще бъде честван от привържениците, съотборниците си и ръководството на клуба. Все още не са известни детайлите по празника, но според изданието известен френски рапър вече е поканен да участва в шоуто.

ПСЖ празнува на "Парк де Пренс" на 1 юни спечелването на Шампионската лига. Тогава играчите на френския гранд се появяваха един по един на терена на фона на избрана от тях музика.

