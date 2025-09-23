ПСЖ организира специално честване за носителя на Златната топка Дембеле

Новият носител на "Златната топка" Усман Дембеле, който бе награден в понеделник вечерта на пищна церемония в театър "Шатле" в Париж, ще получи право на специална церемония в своя чест преди следващия мач на неговия Пари Сен Жермен срещу Оксер в Лига 1, пише вестник "Льо Паризиен".

Дембеле ще покаже трофея си пред феновете на "Парк де Пренс" преди мача в събота вечер, като ще бъде честван от привържениците, съотборниците си и ръководството на клуба. Все още не са известни детайлите по празника, но според изданието известен френски рапър вече е поканен да участва в шоуто.

ПСЖ празнува на "Парк де Пренс" на 1 юни спечелването на Шампионската лига. Тогава играчите на френския гранд се появяваха един по един на терена на фона на избрана от тях музика.