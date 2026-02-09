ПСЖ разгроми Олимпик Марсилия в “Льо Класик”

Пари Сен Жермен победи Олимпик Марсилия с 5:0 в мач от 21-ия кръг на Лига 1. Усман Дембеле изпъкна с два гола през първото полувреме.

Столичани откриха резултата на стадион “Парк де Пренс” в Париж в 12-ата минута. Усман Дембеле стреля от движение след подаване в наказателното поле на Нуно Мендеш.

Десет минути по-късно Брадли Баркола можеше да удвои преднината на тима си, но стреля в лявата греда.

Парижани все пак стигнаха до втори гол в 37-ата минута, когато пробив на Усман Дембеле завърши с плътен шут в близкия ъгъл.

През второто полувреме късметът отново не бе на страната на шампионите, като Дезире Дуе също стреля в лявата греда.

След почивката възпитаниците на Луис Енрике продължиха да бележат. Факундо Медина си отбеляза автогол с глава, в опит да пресече подаване на Жоао Невеш.

Две минути по-късно Хвича Кварацхелия също записа името си сред голмайсторите, като засече от воле пас в пеналтерията на Усман Дембеле.

Резервата Кангин Лий оформи крайния резултат, шест минути след като се появи в игра, с удар от вътрешността на наказателното поле.

В последната минута на редовното време Нуно Мендеш пропусна да се разпише като стреля в напречната греда.

ПСЖ оглавява подреждането с 51 пункта. Олимпик Марсилия остава на 4-ото място в класирането с актив от 39 точки.