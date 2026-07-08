Публикуваха регистър на легалните водни атракциони по Черноморието

След серията инциденти с водни атракциони по морето институциите предприемат мерки за по-строг контрол. Министерството на транспорта публикува актуален списък на сертифицираните водни бази по българското Черноморие. В регистъра са включени 87 водни бази, от които 72 се намират по Южното Черноморие, а 15 – по Северното. Повод за ускоряването на мерките станаха няколко тежки инцидента, сред които този с водния атракцион в Ахелой, при който загина дете. За новия регистър и контрола върху водните атракциони говори директорът на „Морска администрация“ – Бургас капитан Живко Петров.

капитан Живко Петров, директор „Морска администрация“ – Бургас : „В този регистър, който публикувахме на страницата на Морска администрация и на страницата на Министерството на транспорта, се вижда плажът, районът на базата, както и най-близкият хотел, за да могат гражданите по-лесно да се ориентират.“

По думите му в списъка е посочено и юридическото лице, което стопанисва и управлява базата, както и конкретните атракциони, за които тя има разрешение.

„Там, където пише отдаване на джет под наем, означава, че базата предлага само тази услуга. Където има бази за безмоторни атракции – това означава водни колелета, уиндсърф или други подобни дейности. Гражданите могат в реално време да проверят дали базата е легална и дали услугата, която искат да използват, е разрешена“, каза още капитан Петров.

Новият списък беше публикуван седмица след инцидента в Ахелой, при който стана ясно, че водната база е работила без необходимите документи.

„Този регистър е наша инициатива. Той не съществува в законовото пространство. По закон трябва да има регистър на всички атракциони, който да се поддържа от Министерството на туризма, но към момента той не е готов“, уточни капитан Петров.

Той допълни, че списъкът ще бъде актуализиран при откриване на нови бази, които преминат необходимите проверки. На въпрос дали всяка нова база се проверява на място преди да бъде вписана в регистъра, капитан Петров отговори:

„Ако базата е за първи път, да. Ако е съществуваща, се проверяват документите и след това с една проверка в района се проверяват няколко бази. Най-често това се случва в Слънчев бряг, тъй като там е най-голямото струпване.“

Коментирайки случая с незаконната база в Ахелой, директорът на „Морска администрация“ посочи ограниченията на контролния орган.

капитан Живко Петров, директор „Морска администрация“ – Бургас : „Ние не сме полицаи, нито сме следователи или разследващи органи, които трябва да минат и да проверят всяко кътче по крайбрежието. Морска администрация – Бургас разполага с трима служители. Подобно е положението и във Варна. Няма как 72 бази и 200 километра брегова ивица да бъдат постоянно обхождани и контролирани. Затова в наредбата е вменено задължение и на наемателя или концесионера на плажа. След инцидента се установи, че там има база, а наемателят на плажа е допуснал нейното функциониране без тя да е преминала необходимите проверки.“

Очакваните промени в наредбата за водните атракциони вече са подготвени.

„Наредбата е готова. Това е доработка на наредбата от 2012 година. Говоря само за водните атракции, тъй като при атракционите с повишена опасност има и друг пакет от наредби и документи, които трябва да бъдат изготвени“, обясни капитан Живко Петров.

Една от основните промени е свързана с парасейлинга – водния парашут.

„В досега съществуващата наредба Морска администрация проверяваше само плавателното средство и екипажа. Трагичният инцидент показа, че проблемът не е в плавателните средства, а в оборудването – в случая в броя и състоянието на парашута“, каза той.

По думите му досега инспекторите не са имали необходимата подготовка за проверка на това оборудване, но новите правила ще въведат такива изисквания. На въпрос дали туристите, които наемат джет, трябва да притежават капитанско свидетелство, капитан Петров отговори:

„Турист, който взема джет под наем от база, не е длъжен да има капитанско свидетелство, тъй като го управлява в контролирана среда. Тези джетове са с монтирана GPS система, която позволява да развиват скорост само в определените координати пред базата.“

След влизането в сила на новите правила се очаква водните бази да получат срок, в който да се запознаят с изискванията и да приведат дейността си в съответствие с тях.

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