Пьотр Нестеров отпадна на старта на турнир в Монастир

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

пьотр нестеров успя влезе основната схема сингъл турнира atp challenger софия
Българският тенисист Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на единично на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Третият поставен в схемата Нестеров отстъпи пред японеца Кейсуке Саито с 4:6, 6:4, 6:7(5) за 2:48 часа, а срещата завърши около полунощ българско време.

В тайбрека на третия сет българинът поведе с 5:4, но загуби следващите три разигравания, а с това и срещата.

На двойки Нестеров Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, излизат срещу Шаоюн Лю и Баоло Чжън (Китай).

В края на декември българинът стана шампион на сингъл и на двойки на друг турнир в Монастир.

