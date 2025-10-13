Пьотр Нестеров приключи в квалификациите на турнира в Херсонисос

Пьотр Нестеров приключи във втория кръг от квалификациите на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос. Българинът загуби от Петр Брунцлик с 3:6, 6:3, 4:6 в мач, който продължи 2:36 часа.

Националът за Купа „Дейвис“ допусна два пробива в първия сет, но спечели подаването на чеха си още в първия гейм във втората част, а след още един брейк в края изравни резултата Националът изостана с 0:2 в началото на третата решителна част, спаси два мачбола на собствен сервис при 3:5, но в крайна сметка отстъпи с 4:6.

Директно от основната схема на турнира ще започнат българите Адриан Андреев и Димитър Кузманов. Националът на България Андреев ще играе на старта срещу номер 5 в схемата Елиаким Кулибали (Кот Д'Ивоар), а Кузманов ще започне срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.