БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров приключи в квалификациите на турнира в Херсонисос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Българинът отпадна във втория кръг.

Александър Донски Пьотр Нестеров
Снимка: БТА
Слушай новината

Пьотр Нестеров приключи във втория кръг от квалификациите на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос. Българинът загуби от Петр Брунцлик с 3:6, 6:3, 4:6 в мач, който продължи 2:36 часа.

Националът за Купа „Дейвис“ допусна два пробива в първия сет, но спечели подаването на чеха си още в първия гейм във втората част, а след още един брейк в края изравни резултата Националът изостана с 0:2 в началото на третата решителна част, спаси два мачбола на собствен сервис при 3:5, но в крайна сметка отстъпи с 4:6.

Директно от основната схема на турнира ще започнат българите Адриан Андреев и Димитър Кузманов. Националът на България Андреев ще играе на старта срещу номер 5 в схемата Елиаким Кулибали (Кот Д'Ивоар), а Кузманов ще започне срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас.

# Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
2
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
4
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
5
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
6
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Български тенис

Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в ранглистата
Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в ранглистата
Григор Димитров напусна Топ 30 на ранглистата Григор Димитров напусна Топ 30 на ранглистата
Чете се за: 01:15 мин.
Пьотр Нестеров продължава напред в Херсонисос Пьотр Нестеров продължава напред в Херсонисос
Чете се за: 01:32 мин.
Александра Рангелова стана вицешампионка на турнир в Италия Александра Рангелова стана вицешампионка на турнир в Италия
Чете се за: 00:35 мин.
Нестеров отстъпи на крачка от финала в Ираклион Нестеров отстъпи на крачка от финала в Ираклион
Чете се за: 00:37 мин.
Томова не успя да преодолее първия кръг на квалификациите в Нинбо Томова не успя да преодолее първия кръг на квалификациите в Нинбо
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин? "Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?
Чете се за: 05:00 мин.
По света
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР) "Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:32 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ