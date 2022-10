Радев благодари на гръцкия премиер Мицотакис за подкрепата за доставка на енергийни ресурси

В Туитър българският президент Румен Радев благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за неговата навременна подкрепа за доставката на енергийни ресурси.

България и Гърция отново доказват стойността на нашето стратегическо партньорство, пише президентът.

Sincere appreciation to @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis for his timely support on the delivery of energy resources. Bulgaria and Greece once again prove the value of our strategic partnership.