БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Не искам да звучи като оправдание, но преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял, заяви бронзовият медалист от шампионата в Ливърпул.

Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Радослав Росенов заяви, че е щастлив от това, че този път не са му отнели медала на световното първенство по Ливърпул. Българинът спечели бронзово отличие в категория до 60 килограма.

Той разкри и каква тактика е предприел за Мондиала.

"Радвам се, че не позволих този път да ми отнемат медала. На предното световно бях с аркада в мача за медал. Бяхме притеснени от нея, но съперникът изобщо не ме пипна тогава. Раздадох се максимално, побеждавах в картите. Двама рефери обаче предпочетоха него. На това световно говорихме да се пазя от аркади. На полуфинала трябваше да съм по-агресивен, но ще поработя върху това", каза русенецът.

"Не искам да звучи като оправдание, но преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял. Затова бях по-предпазлив и не исках да получавам излишни удари. На следващото първенство ще бъде много по-различно", добави той.

"Налагам си моя стил на игра. Включихме и други неща в арсенала ми, защото преди повече си навеждах главата. Сега поработихме върху различните дистанции и видяхме, че се получават нещата. Побеждавам с лекота, мисля, че мога да победя всички, ако съм спокоен. Съперниците знаят повече за мен вече, но опитваме да сменим дистанцията в мачовете, за да бъда изненада за опонента. Трябва да имаш усет на ринга да играеш срещу всеки различен съперник. Сега ми предстои участие на европейското първенство за мъже до 23 години. Искам да спечеля още един златен медал там, за да стана единственият в Европа с четири титли от този турнир в тази възрастова група", пожела си Росенов.

Свързани статии:

Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксоьр в света
Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксоьр в света
Това е най-доброто класиране в кариерата ми досега, каза боксьорът,...
Чете се за: 02:20 мин.
Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе
Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе
Потенциалът на отбора е добър, но трябва да си кажем и това, което...
Чете се за: 04:57 мин.
#Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
2
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
3
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света
Чете се за: 02:20 мин.
Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе
Чете се за: 04:57 мин.
Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов
Чете се за: 01:20 мин.
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.
Автомобилизъм
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ