Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала

Радослав Росенов заяви, че е щастлив от това, че този път не са му отнели медала на световното първенство по Ливърпул. Българинът спечели бронзово отличие в категория до 60 килограма.

Той разкри и каква тактика е предприел за Мондиала.

"Радвам се, че не позволих този път да ми отнемат медала. На предното световно бях с аркада в мача за медал. Бяхме притеснени от нея, но съперникът изобщо не ме пипна тогава. Раздадох се максимално, побеждавах в картите. Двама рефери обаче предпочетоха него. На това световно говорихме да се пазя от аркади. На полуфинала трябваше да съм по-агресивен, но ще поработя върху това", каза русенецът.

"Не искам да звучи като оправдание, но преди полуфинала ме болеше цялото тяло, бях се разболял. Затова бях по-предпазлив и не исках да получавам излишни удари. На следващото първенство ще бъде много по-различно", добави той.