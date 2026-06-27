Рамош изпреварва Леао и става №1 по заплата в Милан

Гонсало Рамош е на път да се превърне не само в най-скъпото ново попълнение в историята на Милан, но и в най-високоплатения футболист в състава на "росонерите", след като трансферът му от Пари Сен Жермен бъде финализиран.

Според информациите от събота португалският национал ще оглави клубната ведомост за заплати, а стойността на сделката може да надхвърли 80 милиона евро с включените бонуси и комисиони.

Още в петък редица издания съобщиха, че Милан е постигнал споразумение с Пари Сен Жермен за привличането на нападателя преди началото на сезон 2026/27. Сделката ще счупи досегашния трансферен рекорд на клуба.

Според журналиста Фабрицио Романо фиксираната сума по трансфера възлиза на 74 милиона евро. Италиански медии обаче твърдят, че при изпълнение на всички договорени бонуси и след добавяне на комисионите общата стойност може да премине границата от 80 милиона евро.

Това е значително повече от досегашната рекордна покупка на Милан – привличането на Рафаел Леао от Лил през 2019 година срещу 49,4 милиона евро.

Освен че ще постави нов трансферен рекорд, Рамош ще стане и най-добре платеният футболист на "Сан Сиро". Според последните информации той ще получава гарантирана годишна заплата от 7 милиона евро.

В момента най-високото възнаграждение в състава е това на Рафаел Леао, който също достига около 7 милиона евро на сезон, но само след начисляването на различни бонуси. При Рамош тази сума ще бъде фиксирана още в основния му договор.