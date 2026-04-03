Разпети петък е – най-тъжният ден за католици и протестанти

За вярващите католици и протестанти по света днес е Разпети петък – най-тъжният ден в годината.

Папа Лъв XIV води великденските служби за първи път. Предшественикът му – Франциск, почина миналата година, на Велики понеделник. Лъв XIV спазва традициите, но има и нововъведения.

Снощи той изми краката на 12 свещеници, за разлика от Франциск, който извършваше ритуала със затворници. Светият отец лично ще носи разпятие на традиционната процесия за Кръстния път, която започва по-късно тази вечер.

В неделя, на Великден, за първи път папа Лъв XIV ще произнесе обръщението “Урби ет Орби” – “Към града и света”.