Разпитват свидетели на тежката катастрофа на магистрала "Марица"

Окръжната прокуратура в Хасково наблюдава досъдебно производство за транспортното произшествие на автомагистрала "Марица", при което тази сутрин загина шофьор на камион, турски гражданин, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествие, предстоят разпити на свидетели и назначаването на експертизи, уточниха от държавното обвинение.

Според информацията загиналият на място водач е на 66 години. Той е врязал камиона си в друго тежкотоварно превозно средство, шофирано от гражданин на Молдова.

По данни на Областната дирекция на МВР в Хасково, инцидентът, за който е подаден сигнал на спешния телефон 112, е станал малко след 6.30 часа в аварийната лента на магистралата в посока Турция, преди граничния пункт "Капитан Андреево".