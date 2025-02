РБ Лайпциг с входящ и изходящ трансфер преди края на зимния пазар

РБ Лайпциг привлече под наем 19-годишния защитник Коста Неделкович от Астън Вила до края на сезона, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Сделката включва опция за закупуване.

РБ Лайпциг също така обяви, че нападателят Андре Силва ще прекара остатъка от сезона под наем във Вердер Бремен.

André Silva is set to join Werder Bremen on loan for the remainder of the season.



Best of luck in Bremen, @andrevsilva19!