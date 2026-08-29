Реал Мадрид и Интер дават начало на новия сезон в Шампионската лига

Новият сезон в Шампионската лига ще започне с голям европейски сблъсък. Реал Мадрид приема Интер на "Сантяго Бернабеу“ на 8 септември от 22:00 часа в един от най-интригуващите двубои от първия кръг.

Още в откриващата вечер Манчестър Сити ще бъде домакин на Порто, а Борусия Дортмунд ще се изправи срещу Виляреал. Бетис приема Лил, докато АЕК Атина и ЛАСК ще открият програмата от 19:45 часа.

На 9 септември вниманието ще бъде насочено към "Анфийлд“, където Ливърпул ще посрещне Атлетико Мадрид. Арсенал също започва с тежко изпитание - домакинство на Наполи.

Барселона ще стартира участието си срещу Фейенорд, докато Пари Сен Жермен ще приеме Слован Братислава. Спортинг Лисабон и Галатасарай също ще премерят сили в португалската столица.

Първият кръг ще завърши на 10 септември. Байерн Мюнхен започва с домакинство на Бодьо/Глимт, а Манчестър Юнайтед ще посрещне азербайджанския Сабах. Рома гостува на Фенербахче в Истанбул, докато ПСВ Айндховен приема Шахтьор Донецк.

Лайпциг ще бъде домакин на Комо, а Ланс ще се изправи срещу Славия Прага. Така още в първите три вечери новото издание на Шампионската лига предлага серия от любопитни сблъсъци между някои от най-силните отбори на континента.

Пълна програма за първия кръг

8 септември, 19:45 часа

АЕК Атина – ЛАСК

Астън Вила – Брюж

8 септември, 22:00 часа

Реал Мадрид – Интер

Манчестър Сити – Порто

Борусия Дортмунд – Виляреал

Бетис – Лил

9 септември, 19:45 часа

Барселона – Фейенорд

Щутгарт – Викинг

9 септември, 22:00 часа

Пари Сен Жермен – Слован Братислава

Ливърпул – Атлетико Мадрид

Арсенал – Наполи

Спортинг Лисабон – Галатасарай

10 септември, 19:45 часа

Рома – Фенербахче

ПСВ Айндховен – Шахтьор Донецк

10 септември, 22:00 часа

Байерн Мюнхен – Бодьо/Глимт

Манчестър Юнайтед – Сабах

Лайпциг – Комо

Ланс – Славия Прага