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Реал Мадрид и Интер дават начало на новия сезон в Шампионската лига

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Спорт
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Европейският клубен елит се завръща на 8 септември, а още в първия кръг предстоят сблъсъци като Ливърпул – Атлетико Мадрид, Арсенал – Наполи и Манчестър Сити – Порто

Реал Мадрид и Интер дават начало на новия сезон в Шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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Новият сезон в Шампионската лига ще започне с голям европейски сблъсък. Реал Мадрид приема Интер на "Сантяго Бернабеу“ на 8 септември от 22:00 часа в един от най-интригуващите двубои от първия кръг.

Още в откриващата вечер Манчестър Сити ще бъде домакин на Порто, а Борусия Дортмунд ще се изправи срещу Виляреал. Бетис приема Лил, докато АЕК Атина и ЛАСК ще открият програмата от 19:45 часа.

На 9 септември вниманието ще бъде насочено към "Анфийлд“, където Ливърпул ще посрещне Атлетико Мадрид. Арсенал също започва с тежко изпитание - домакинство на Наполи.

Барселона ще стартира участието си срещу Фейенорд, докато Пари Сен Жермен ще приеме Слован Братислава. Спортинг Лисабон и Галатасарай също ще премерят сили в португалската столица.

Първият кръг ще завърши на 10 септември. Байерн Мюнхен започва с домакинство на Бодьо/Глимт, а Манчестър Юнайтед ще посрещне азербайджанския Сабах. Рома гостува на Фенербахче в Истанбул, докато ПСВ Айндховен приема Шахтьор Донецк.

Лайпциг ще бъде домакин на Комо, а Ланс ще се изправи срещу Славия Прага. Така още в първите три вечери новото издание на Шампионската лига предлага серия от любопитни сблъсъци между някои от най-силните отбори на континента.

Пълна програма за първия кръг
8 септември, 19:45 часа
АЕК Атина – ЛАСК
Астън Вила – Брюж

8 септември, 22:00 часа
Реал Мадрид – Интер
Манчестър Сити – Порто
Борусия Дортмунд – Виляреал
Бетис – Лил

9 септември, 19:45 часа
Барселона – Фейенорд
Щутгарт – Викинг

9 септември, 22:00 часа
Пари Сен Жермен – Слован Братислава
Ливърпул – Атлетико Мадрид
Арсенал – Наполи
Спортинг Лисабон – Галатасарай

10 септември, 19:45 часа
Рома – Фенербахче
ПСВ Айндховен – Шахтьор Донецк

10 септември, 22:00 часа
Байерн Мюнхен – Бодьо/Глимт
Манчестър Юнайтед – Сабах
Лайпциг – Комо
Ланс – Славия Прага

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Реал Мадрид ФК #ФК Интер

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