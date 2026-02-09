БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реал Мадрид спечели гостуването си на Валенсия с голове след почивката

Милен Костов от Милен Костов
Спорт
Килиан Мбапе подпечата успеха на тима си с гол в добавеното време.

Реал Мадрид
Снимка: БТА
Реал Мадрид победи Валенсия с 2:0 в мач от 23-ия кръг на Ла Лига. Алваро Карерас и Килиан Мбапе бяха точни за столичани.

Всички три точни изстрела през първото полувреме на стадион “Местая” във Валенсия бяха на сметката на гостите. До гол обаче не се стигна. Столе Димитриевски отрази удари на Килиан Мбапе и Давид Хименес.

След почивката “кралете” намериха път към противниковата врата. Алваро Карерас откри резултата след като проби в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл.

Лукас Белтран можеше да възобнови равенството шест минути по-късно, но стреля от движение в дясната греда.

В добавеното време на двубоя Килиан Мбапе подпечата успеха на тима си, като засече успоредно на голлинията подаване в пеналтерията на резервата Браим Диас.

Реал Мадрид остава на второто място в класирането с актив от 57 пункта. Валенсия заема 17-ата позиция в подреждането с 23 точки.

