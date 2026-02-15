Реал Мадрид вдигна много шум на "Бернабеу" и излезе начело в Ла Лига

Реал Мадрид оглави временно класирането в испанската Ла Лига след убедителна домакинска победа с 4:1 над Реал Сосиедад на "Бернабеу".

"Кралете" имат актив от 60 точки и са на върха с две точки пред тима на Барселона, който ще си върне лидерската позиция при победа над Жирона в понеделник.

Реал Мадрид демонстрира резултатна игра, макар и без своя голмайстор Килиан Мбапе, който остана на пейката заради лека контузия.

Винисиус Жуниор вкара два гола от дузпи, а по едно попадение добавиха Гонсало Гарсия и Федерико Валверде.

За баските точен беше Микел Оярсабал отново от дузпа.

Гонсало Гарсия откри резултата в 5-ата минута след центриране на Трент Алекзандър-Арнолд отдясно.

В 21-ата минута Дийн Хаусен извърши нарушение в наказателното поле и Оярсабал превърна в гол отсъдената дузпа за 1:1.

Само 3 минути по-късно домакините получиха дузпа и Винисиус върна аванса на своя тим.

В 31-ата минута капитанът Феде Валверде вкара за 3:1, а пред втората част Винисиус спечели още една дузпа, която сам превърна в гол за крайното 4:1.