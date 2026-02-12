БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 09:52 мин.

Реал Сосиедад докосва финала след минимален успех

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Баското дерби предложи напрежение, битка и малко положения.

Реал Сосиедад
Реал Сосиедад направи решителна крачка към финала за Купата на краля, след като измъкна минимална, но ценна победа с 1:0 при гостуването си на Атлетик Билбао в първия полуфинален сблъсък. На „Сан Мамес“ баското дерби предложи напрежение, битка и малко положения, но един точен удар се оказа достатъчен.

След равностойно първо полувреме, в което и двата тима имаха своите моменти, мачът се реши малко след почивката. В 62-ата минута Бенат Туриентес се възползва от добра възможност и донесе предимството на гостите – гол, който може да тежи сериозно преди реванша в Сан Себастиан на 4 март.

Сосиедад демонстрира увереност и организация, които не са случайни. Откакто Пелегрино Матарацо пое отбора през декември, тимът няма поражение в 10 поредни срещи и постепенно връща усещането за стабилност. Още в първата част гостите показаха по-голяма инициативност, а след почивката натискът им се засили – гредата на Пабло Мартин беше предупреждение, че голът назрява.

Атлетик също имаше своите шансове, като Иняки Уилямс пропусна добра възможност на контраатака, но домакините не успяха да намерят път към мрежата. Вратарят Алекс Падия направи няколко ключови намеси, ала при удара на Туриентес беше безпомощен.

