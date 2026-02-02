Ребека Паслер е дала положителна допинг проба преди началото на Зимните олимпийски игри

Биатлонистката Ребека Паслер, която беше включена в италианския национален отбор за Олимпийските игри за Милано-Кортина, е дала положителна проба за допинг.

Пробата й е взета в извънсъстезателен период. В кръвта ѝ е открит летрозол - лекарство, използвано предимно за лечение на рак.

24-годишната Паслер заема 33-о място в общото класиране за Световната купа този сезон. Тя има в кариерата си два бронзови медала с щафетата на Италия от Световната купа. Спечелила е и един златен, шест сребърни и едно бронзово отличие на световни първенства за девойки.

Олимпийските игри в Италия ще се проведат от 6 до 22 февруари. Първият комплект медали в биатлона ще бъде раздаден на 8 февруари, когато ще се проведе смесената щафета.