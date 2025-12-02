Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома

И една споделена радост - семейството на колегата ни Йоана Миланова посрещна малката Алина у дома.

Първородната дъщеричка на Йоана и Васко беше изписана от "Майчин дом" днес.

Посрещаме я с много обич и пожелания за безгрижно детство!

Обичта, смисълът и щастието си имат име: Алина - сбъднатата мечта на Йоана и Васил, радостта на дядовци, баби, прабаба и прадядо и надеждата за бъдещето.

"Никога няма да забравя момента, в който в операционната от радиото тръгна любимата ми песен на Роби Уилямс "Ейнджълс", няма да крия, бях много изплашена и за да се успокоя започнах да си пея. И в един момент чух гласа на Алина заедно с моя. И в този момент вече знаех, че има ангели. Един от тях е доцент Сергей Славов, който ни помогна да ни има двете заедно. Неговият страхотен екип и разбира се всички прекрасни хора, които работят в "Майчин дом", които се грижиха за нас във всеки един момент", сподели Йоана Миланова, репортер и водещ в БНТ.

"Ние с майката имахме много добра връзка, изградена в месеците, в които наблюдавах бременността. Така че бяхме постигнали едно високо ниво на доверие. Пожелавам на майката и на малката Алина да са живи и здрави, да ги слуша и само хубави моменти", допълни доц. д-р Сергей Славов, началник "Родилна зала", СБАЛАГ "Майчин дом".

Йоана и Алина бяха тандем в новинарското студио в продължение на 7 месеца.

"Тя беше много добър партньор, но когато започваха международните новини показваше своята позиция, задължително се активираше и с ритничета казваше какво мисли по най-важните теми", коментира Йоана Миланова.

След мечтата Алина идва следващата:

"Просто си пожелавам да е жива и здрава и да бъде добра към себе си, към околните, към животните. Просто да бъде един добър човек и да умее да обича, да умее да живее истински", споделя още Йоана Миланова, репортер и водещ в БНТ.

Автори: Цанка Николова, Милена Кирова и Цветелина Катанска