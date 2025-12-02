БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Алина да бъде добра към себе си, към околните, към животните. Да бъде добър човек и да умее да обича, да умее да живее истински, си пожела майката Йоана

репортерът водещ йоана миланова малката алина прибраха дома
Слушай новината

И една споделена радост - семейството на колегата ни Йоана Миланова посрещна малката Алина у дома.

Първородната дъщеричка на Йоана и Васко беше изписана от "Майчин дом" днес.

Посрещаме я с много обич и пожелания за безгрижно детство!

Обичта, смисълът и щастието си имат име: Алина - сбъднатата мечта на Йоана и Васил, радостта на дядовци, баби, прабаба и прадядо и надеждата за бъдещето.

"Никога няма да забравя момента, в който в операционната от радиото тръгна любимата ми песен на Роби Уилямс "Ейнджълс", няма да крия, бях много изплашена и за да се успокоя започнах да си пея. И в един момент чух гласа на Алина заедно с моя. И в този момент вече знаех, че има ангели. Един от тях е доцент Сергей Славов, който ни помогна да ни има двете заедно. Неговият страхотен екип и разбира се всички прекрасни хора, които работят в "Майчин дом", които се грижиха за нас във всеки един момент", сподели Йоана Миланова, репортер и водещ в БНТ.

"Ние с майката имахме много добра връзка, изградена в месеците, в които наблюдавах бременността. Така че бяхме постигнали едно високо ниво на доверие. Пожелавам на майката и на малката Алина да са живи и здрави, да ги слуша и само хубави моменти", допълни доц. д-р Сергей Славов, началник "Родилна зала", СБАЛАГ "Майчин дом".

Йоана и Алина бяха тандем в новинарското студио в продължение на 7 месеца.

"Тя беше много добър партньор, но когато започваха международните новини показваше своята позиция, задължително се активираше и с ритничета казваше какво мисли по най-важните теми", коментира Йоана Миланова.

След мечтата Алина идва следващата:

"Просто си пожелавам да е жива и здрава и да бъде добра към себе си, към околните, към животните. Просто да бъде един добър човек и да умее да обича, да умее да живее истински", споделя още Йоана Миланова, репортер и водещ в БНТ.

Автори: Цанка Николова, Милена Кирова и Цветелина Катанска

#бебе Алина #Йоана Миланова

Последвайте ни

ТОП 24

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
2
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
3
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
5
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
6
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Общество

Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
Откриха център за пълнолетни с епилепсия и ДЦП в София Откриха център за пълнолетни с епилепсия и ДЦП в София
Чете се за: 02:30 мин.
Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г. Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:10 мин.
БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026" БНТ ще проведе национална селекция за избор на българското участие в Конкурса за песен на "Евровизия 2026"
Чете се за: 01:15 мин.
Академията за мода връчи наградите „Златна игла“ за 31-ви път Академията за мода връчи наградите „Златна игла“ за 31-ви път
Чете се за: 01:15 мин.
„БНТ представя“ акад. Кирил Боянов с филма „Кибернетика“ „БНТ представя“ акад. Кирил Боянов с филма „Кибернетика“
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест? Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Цените на храните: Високи търговски надценки в магазините отчитат...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв.
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ