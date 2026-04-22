Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса

Българският защитник Алекс Петков изигра много силен мач за своя Кифисия, но малшанс го лиши от напълно позитивен развой, след като рикошет в неговия крак доведе до гол за съперника при равенството 1:1 срещу АЕЛ Лариса в плейаута на гръцката Суперлига.

Двубоят предложи динамичен футбол с положения и пред двете врати. Гостите започнаха по-активно и поведоха в 18-ата минута чрез Хорхе Помбо от дузпа, след като преди това пропуснаха още една добра възможност.

Домакините стигнаха до изравняване в 57-ата минута, когато Анхело Сагал се възползва от подаване на Гони Наор. При попадението обаче топката се отклони в крака на Петков и подлъга вратаря на Кифисия Мойсес Рамирес.

Въпреки този момент, българският национал имаше ключови намеси в защита. Още в началото на второто полувреме той блокира опасен удар на Яни Атанасов, а в 77-ата минута се включи и в атака, сваляйки топката към съотборник след корнер, но ситуацията не беше реализирана.

След равенството АЕЛ записа първа точка в плейаута, но остава в опасната зона с 24 точки. Кифисия е в по-спокойна позиция с 30 точки на 11-о място.

За Алекс Петков това бе 18-и мач в гръцкото първенство след трансфера му от Шльонск (Вроцлав), като до момента има четири жълти и един червен картон.