Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса

Спорт
Българският защитник се представи стабилно, но неволно участва в попадението за АЕЛ при 1:1 в гръцката Суперлига

Снимка: Startphoto.bg
Българският защитник Алекс Петков изигра много силен мач за своя Кифисия, но малшанс го лиши от напълно позитивен развой, след като рикошет в неговия крак доведе до гол за съперника при равенството 1:1 срещу АЕЛ Лариса в плейаута на гръцката Суперлига.

Двубоят предложи динамичен футбол с положения и пред двете врати. Гостите започнаха по-активно и поведоха в 18-ата минута чрез Хорхе Помбо от дузпа, след като преди това пропуснаха още една добра възможност.

Домакините стигнаха до изравняване в 57-ата минута, когато Анхело Сагал се възползва от подаване на Гони Наор. При попадението обаче топката се отклони в крака на Петков и подлъга вратаря на Кифисия Мойсес Рамирес.

Въпреки този момент, българският национал имаше ключови намеси в защита. Още в началото на второто полувреме той блокира опасен удар на Яни Атанасов, а в 77-ата минута се включи и в атака, сваляйки топката към съотборник след корнер, но ситуацията не беше реализирана.

След равенството АЕЛ записа първа точка в плейаута, но остава в опасната зона с 24 точки. Кифисия е в по-спокойна позиция с 30 точки на 11-о място.

За Алекс Петков това бе 18-и мач в гръцкото първенство след трансфера му от Шльонск (Вроцлав), като до момента има четири жълти и един червен картон.

