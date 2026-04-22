БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Тежко наказание за Душан Керкез в Гърция след скандал със съдия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Бившият треньор на Ботев Пловдив и ЦСКА е лишен от права за седем мача след инцидент в двубой на Атромитос

Тежко наказание за Душан Керкез в Гърция след скандал със съдия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Бившият наставник на Ботев Пловдив и ЦСКА Душан Керкез получи сериозно наказание в гръцката Суперлига, след като беше санкциониран със седем мача лишаване от право да води отбора си Атромитос от резервната скамейка, както и с финансова глоба.

До санкцията се стигна след напрегнатия двубой от 29-ия кръг срещу АЕЛ Лариса, спечелен от Атромитос с 3:2. Въпреки успеха, Керкез реагира бурно в 81-ата минута след спорна ситуация, при която не бе отсъден фаул за неговия тим, довел до попадение за гостите.

Разгневеният специалист потърси обяснение от съдийската бригада, но напрежението ескалира, след като той влезе в пререкания с четвъртия съдия Йоргос Фицас. Според докладите, Керкез е отправил обиди и е проявил физическа агресия, което доведе до незабавното му изгонване.

Санкцията означава, че той няма да може да води Атромитос в оставащите срещи до края на сезона, но ще бъде на линия за началото на следващата кампания.

След края на мача напрежението се пренесе и извън терена, след като собственикът на клуба Йоргос Спанос нахлу в съдийската стая и отправи заплахи към арбитрите. Той също беше наказан с глоба и призован да поднесе официално извинение.

Въпреки скандалите, Атромитос задържа победата и продължава да води в групата за оцеляване в първенството.

#Душан Керкез

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Европейски футбол

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ