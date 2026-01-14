Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стоукс ще продължи кариерата си в латвийския ВЕФ Рига.

Титулярният плеймейкър на шампиона в Националната баскетболна лига Рилски спортист Камау Стоукс напусна отбора и ще продължи в латвийския ВЕФ Рига, съобщиха от неговата мениджърска агенция.

"Официално. Клиентът ни Камау Стоукс подписа договор с ВЕФ Рига - най-успешния и най-голям клуб в Латвия, влизайки в сезона с една ясна цел: да спечели всичко.

С ценен опит в Европа, включително Нимбурк (Чехия), Мажейкяй (Литва), Старогард Гданск (Полша), Рилски спортист (България) и Стяуа Букурещ, Камау носи доказани лидерски качества, издръжливост и способност да се справя в критични моменти. Истински лидер на терена. С менталитет на победител. Развълнувани за следващата глава с исторически клуб и големи амбиции", написаха от агенцията на играча в социалната мрежа Инстаграм.

През настоящия сезон Стоукс има показатели от 10,9 точки, 2,5 борби и 3,8 асистенции средно на мач в Националната баскетболна лига.

