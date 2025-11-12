Роб Едуардс е новият мениджър на Уулвърхемптън

Англичанинът Роб Едуардс е назначен за мениджър на футболния Уулвърхемптън, съобщиха от клуба.

Той е подписал договор за три години и половина с клуба от Мидландс, напускайки настоящия си пост като наставник на Мидълзбро.

Уулвърхемптън се намира на последното място във Висшата лига, като от началото на сезона не е записал нито една победа и има само две равенства.

Едуардс изигра 111 мача за "вълците" между 2004 и 2008 година, а след това беше част от треньорските състави на няколко юношески формации на клуба. След напускането си на Уулвс, той ръководи няколко отбора в по-ниските нива на английския футбол, включително Форест Грийн Роувърс, Уотфорд и Лутън.

От лятото на тази година специалистът беше начело на Мидълзбро, който се намира на второто място в Чемпиъншип и ще трябва да търси нов наставник след неговото напускане.