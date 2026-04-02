Роберто Де Дзерби към феновете на Тотнъм: Искам да дам най-доброто от себе си и да остана дълго в този голям клуб

Мениджърът Роберто Де Дзерби за първи път говори като наставник на английския футболен клуб Тотнъм, казвайки, че ще даде най-доброто от себе си и иска да остане за дълго време.

Италианският специалист официално застана начело на „шпорите“ във вторник, подписвайки договор за пет години. Първият му приоритет обаче ще бъде да изведе отбора далеч от зоната на изпадащите, тъй като понастоящем е на само точка над спасителната линия.

„Здравейте, фенове на Тотнъм. Много съм щастлив да бъда тук с вас. За мен е чест и съм горд, че съм ваш треньор. Искам да дам най-доброто от себе си и да остана дълго в този голям клуб. Ще се видим скоро“, заяви Де Дзерби в първото си изявление като мениджър на Тотнъм, цитиран от ESPN.

Футболистите на Тотнъм се завръщат от задълженията си с националните отбори в петък, а Де Дзерби ще има малко над седмица да подготви тима си за първия мач срещу Съндърланд на 12 април.