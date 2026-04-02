БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роберто Де Дзерби към феновете на Тотнъм: Искам да дам най-доброто от себе си и да остана дълго в този голям клуб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Мениджърът за първи път говори като наставник на английския футболен клуб Тотнъм.

Роберто Де Дзерби
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мениджърът Роберто Де Дзерби за първи път говори като наставник на английския футболен клуб Тотнъм, казвайки, че ще даде най-доброто от себе си и иска да остане за дълго време.

Италианският специалист официално застана начело на „шпорите“ във вторник, подписвайки договор за пет години. Първият му приоритет обаче ще бъде да изведе отбора далеч от зоната на изпадащите, тъй като понастоящем е на само точка над спасителната линия.

„Здравейте, фенове на Тотнъм. Много съм щастлив да бъда тук с вас. За мен е чест и съм горд, че съм ваш треньор. Искам да дам най-доброто от себе си и да остана дълго в този голям клуб. Ще се видим скоро“, заяви Де Дзерби в първото си изявление като мениджър на Тотнъм, цитиран от ESPN.

Футболистите на Тотнъм се завръщат от задълженията си с националните отбори в петък, а Де Дзерби ще има малко над седмица да подготви тима си за първия мач срещу Съндърланд на 12 април.

#ФК Тотнъм #Роберто Де Дзерби

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ