Роберто Райчев отпадна от националния отбор на България до 21 години

Роберто Райчев отпадна от състава на националния отбор на България до 21 години заради контузия, съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

Крилото на Славия няма да пътува за предстоящия мач срещу Гибралтар.

"Младежкият национален отбор се готви за гостуването на Гибралтар в петък. Заради травма с отбора няма да пътува Роберто Райчев. Към групата се присъедини футболистът на Добруджа Антон Иванов", се казва в съобщението на БФС.

Мачът с Гибралтар е от 20:00 часа българско време. Българският тим се намира на четвърто място в квалификационна група "B" с актив от 7 точки.