Рома отказа Щутгарт в Лига Европа

Рома постигна четвърти пореден успех в Лига Европа. Футболистите на Джан Пиеро Гасперини спечелиха срещу Щутгарт на свой терен след 2:0 в мач от седмия кръг. Точен за италианците на два пъти бе Николо Пизли, като вкара в първата и в последната част. Вторият гол дойде след асистенция на Пауло Дибала.

„Вълците“ заемат шестото място с 15 точки и за момента се класират директно за следващата фаза в турнира, а „швабите“ са на 13-та позиция с 12.

Португалският Брага, който в началото на сезона отстрани Левски след продължения във втория мач, надигра английския Нотингам Форест с 1:0. Мачът се разви странно, като в 53-ата минута Морган Гибс-Уайт пропусна дузпа за гостите, а още в следващата атака Райън Йейтс си вкара автогол, който остана единственото попадение в мача. Брага е на пета позиция и почти си е осигурил правото да продължи директно напред, Нотингам е на 15-о място.

Селта Виго победи Лил с 2:1, въпреки че игра час с човек по-малко на терена. Вилиот Сведберг изведе галисийците напред в резултата, но Уго Сотело беше изгонен в 29-ата минута. Селта направи 2:0 чрез Карл Старфелд и с десет души на терена. Лил намери сили само за почетно попадение на ветерана Оливие Жиру пет минути преди края на редовното време.

Френският Ница, който е последният съперник на Лудогорец в груповата фаза на Лига Европа следващата седмица, постигна първа победа в турнира, като се наложи над нидерландския Гоу Ахед Ийгълс с 3:1 у дома. Шарл Ванхут и Тиаго Гувея на два пъти се разписаха за тима от Лазурния бряг, Фин Стокерс върна само едно попадение за гостите. Ница бе на последното място, но вече е на 33-а позиция с три точки, но и без шансове да продължи напред.

Динамо Загреб бе убедителен в балканското дерби с румънския ФКСБ и се наложи с 4:1. Монсеф Бакрак и Дион Бельо в рамките на четири минути в началото дадоха добър аванс на хърватите. Даниел Бирлигеа намали за тима от Букурещ в края на първата част. Бельо вкара втория си гол в мача, а в добавеното време Сандро Куленович оформи крайното 4:1. Динамо е на 20-а позиция с 10 точки, докато ФКСБ е 29-и и има малки шансове да се класира за плейофите.

Ференцварош и Панатинайкос завършиха 1:1 в оспорван мач в Будапеща. Фради излезе напред в резултата чрез успешна дузпа на Деле в 63-ата минута. Гостите от Атина изравниха 20 минути по-късно чрез Анас Зарури. Ференцварош е седми, докато Панатинайкос е на 19-а позиция.

Залцбург надигра Базел с 3:1. Австрийците вкараха три гола още преди почивката чрез Керим Алайбегович (два пъти) и Франс Крациг. Базел стигна до почетно попадение, дело на Жереми Агбонифо. Двата тима са съседи в класирането - на 27-о и 28-о място с по 6 точки.

В последния мач, който бе забавен с повече от 50 минути заради мерки за сигурност, белгийският Генк надигра нидерландския Утрехт при гостуването си с 2:0. Закария Ел Уахди откри за белгийците преди почивката, Дан Хейманс направи 2:0 от дузпа в края. Генк е на десето място с 13 точки и може да се бори за директно класиране, Утрехт е в дъното само с точка.