ИЗВЕСТИЯ

Олимпик Лион и Астън Вила стигнаха до минимални победи в Лига Европа

Спорт
Французите надвиха Йънг Бойс, а англичаните се справиха с Фенербахче.

Олимпик Лион и Астън Вила стигнаха до минимални победи в Лига Европа
Снимка: БТА
Олимпик Лион и Астън Вила продължават да водят в класирането на Лига Европа. Французите спечелиха минимално гостуването си на Йънг Бойс след 1:0 в мач от седмия кръг. успехът дойде с гол на англичанина Ейнсли Майтланд-Найлс в добавеното време на първата част.

От своя страна англичаните също постигнаха победа, но при гостуването си на Фенербахче с 1:0. Точен за тима от Бирмингам бе Джейдън Санчо в средата на първото полувреме. След почивката бе отменен по един гол за двата тима заради засади, като за Астън Вила автогол щеше да си вкара Исмаил Юксек, а за "фенерите" - Керем Актюркоглу.

Болоня и Селтик завършиха 2:2 в мач, в който шотландците останаха с десет човека още в 34-ата минута след втори жълт картон на японеца Рео Хатате. Преди това именно той бе открил резултата, а 2:0 за Селтик направи Остин Тръсти в края на първата част, когато вече тимът бе в намален състав. Болоня обаче упражни силен натиск след почивката и стигна до точката с голове на Тайс Далинга и Джонатан Роу.

Мидтиланд завърши 3:3 в най-резултатния мач с норвежкия Бран. Датчаните три пъти повеждаха в резултата чрез Мартин Ерлик на два пъти и Жуниор Брумадо, но домакините от Бран успяваха да изравнят благодарение на Ноа Холм и Емил Корнвиг от дузпа и Йоаким Солтвед, който вкара втора дузпа за домакините в десетата минута на добавеното време.

Фейенорд постигна класически успех над австрийския Щурм Грац с 3:0 в Ротердам. Цуйоши Матанабе изведе домакините напред още в петата минута. След почивката успеха затвърдиха Анис Хадж Муса и Гонсало Боржеш в последната минута. Фейенорд е едва на 27-о място с 6 точки, докато Щурм е на 30-о с 4 и няма шанс да продължи в турнира.

Германският Фрайбург постигна минимално, но ценна победа срещу Макаби Тел Авив с 1:0. Мачът отиваше към 0:0, но хърватският нападател Игор Матанович вкара победното попадение за отбора от Бундеслигата в 82-рата минута. Така Фрайбург е на трето място в класирането, а Макаби е предпоследен само с точка.

Цървена звезда надигра шведския Малмьо с 1:0 при гостуването си. Василие Костов вкара за тима от Белград в 16-ата минута след подаване на Марко Арнаутович. Звезда е на девето място с 13 точки и в последния кръг може да се бори за директно класиране сред първите осем.

Пилзен и Порто завършиха 1:1. Лукас Черв изведе чешкия тим напред още в шестата минута, но добавеното време на първата част Матей Видра от домакините бе изгонен с директен червен картон. Испанският национал Омородион Саму обаче изпусна отсъдената за Порто дузпа. Пилзен се защитава храбро през цялото второ полувреме, но капитулира в 90-ата минута, когато точен за португалците бе турчинът Дениз Гюл. Порто е на седмо място в класирането с 14 точки, а Пилзен е 15-и с 11.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Астън Вила #ФК Йънг Бойс #ФК Фенербахче #ФК Олимпик Лион

