Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор по баскетбол

Българската федерация по баскетбол изразява своята искрена благодарност към него за отдадеността, професионализма и дългогодишния принос към развитието на националния тим.

Росен Барчовски вече не е селекционер на националния отбор по баскетбол за мъже. Новината беше съобщена от пресслужбата на родната федерация. От съобщението става ясно, че Барчовски „ще продължи да изпълнява ролята на главен треньор и ще бъде активно ангажиран в стратегическото развитие на българския баскетбол“.

Ето и цялата позиция на БФ Баскетбол:

След приключилите квалификации за световното първенство, ангажиментът на Росен Барчовски като старши треньор на мъжкия национален отбор по баскетбол официално приключва. Българската федерация по баскетбол изразява своята искрена благодарност към него за отдадеността, професионализма и дългогодишния принос към развитието на националния тим.

Под негово ръководство България постигна значими успехи, както и утвърждаване на редица млади таланти в представителния състав. Неговата работа остави траен отпечатък върху облика и духа на отбора.

Г-н Барчовски остава част от структурата на БФБ, като ще продължи да изпълнява ролята на главен треньор и ще бъде активно ангажиран в стратегическото развитие на българския баскетбол. Федерацията ще разчита на неговата експертиза, опит и визия в редица ключови проекти, свързани с обучението на треньори, развитието на младежките програми и усъвършенстването на методическата рамка. БФБ му пожелава здраве, вдъхновение и нови професионални успехи в предстоящите предизвикателства.

