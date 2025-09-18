БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Росен Желязков връчи отличия на български ученици

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Росен Желязков връчи отличия на български ученици
Премиерът Росен Желязков връчи отличия на български ученици, които спечелиха медали от международни олимпиади през 2025 г.
Учениците са спечелили общо 39 медала, от които 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Това са от международни олимпиади в области като математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект.
До момента, включително европейски, младежки и балкански състезания, са завоювани 89 отличия, а през останалата част от годината се очакват още олимпиади.
Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, подчерта, че зад успехите стои упорит труд, както на учениците, така и на учителите.
Обявени са нови програми:

„Бъдеще за таланти“ — с цел изграждане на мрежа от школи по математика, информатика и природни науки.
„Избирам да следвам в България“ — ще осигури стипендии и безплатно обучение за ученици и първокурсници, отличили се на международни олимпиади.
Мнения / коментари
Това е силен знак, че има подкрепа от високо обществено и държавно ниво за развитието на талантите в науката.
Програмите, които се въвеждат, изглеждат полезни — особено „Избирам да следвам в България“, която може да помогне на ученици да останат у нас след училище и университет.
Важно е как тези програми ще се реализират на практика — дали ще има достатъчно ресурси, учители, школи и стимули, за да се поддържа този талант.


Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков"
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
