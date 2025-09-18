Премиерът Росен Желязков връчи отличия на български ученици, които спечелиха медали от международни олимпиади през 2025 г.

Учениците са спечелили общо 39 медала, от които 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Това са от международни олимпиади в области като математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект.

До момента, включително европейски, младежки и балкански състезания, са завоювани 89 отличия, а през останалата част от годината се очакват още олимпиади.

Министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, подчерта, че зад успехите стои упорит труд, както на учениците, така и на учителите.

Обявени са нови програми:

„Бъдеще за таланти“ — с цел изграждане на мрежа от школи по математика, информатика и природни науки.

„Избирам да следвам в България“ — ще осигури стипендии и безплатно обучение за ученици и първокурсници, отличили се на международни олимпиади.

Мнения / коментари

Това е силен знак, че има подкрепа от високо обществено и държавно ниво за развитието на талантите в науката.

Програмите, които се въвеждат, изглеждат полезни — особено „Избирам да следвам в България“, която може да помогне на ученици да останат у нас след училище и университет.

Важно е как тези програми ще се реализират на практика — дали ще има достатъчно ресурси, учители, школи и стимули, за да се поддържа този талант.





