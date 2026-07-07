Рубен Аморим се присъедини към Милан

Новият треньор на Милан- Рубен Аморим пристигна в Милано преди старта на лятната подготовка. Той беше причакан на местното летище от италиански журналисти, които го попитаха на какво се дължи решението му да поеме „росонерите“.

„Ако видите едно мое старо интервю, в него казах, че това е един специален за мен клуб. Също така е едно чудесно предизвикателство. След последната ми работа в Манчестър Юнайтед, аз си казах, че трябва да избирам по-леки предизвикателства, но ето ме тук. Това е още по-голямо предизвикателство.

Аз обаче съм горд да бъда тук и сега искам да работя с моя щаб и играчите ми. Наистина се радвам да бъда тук. Дали пристигам с намерението да печеля? Няма как да дойдеш в Милан без този манталитет. Имаме много работа за вършене, но щом си треньор на Милан, трябва да играеш за победа“, отговори Аморим.