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Румъния търси изход от кризата - президентът свиква консултации с политическите партии

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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румъния търси изход кризата президентът свиква консултации политическите партии
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Нов опит за излизане от политическата криза в Румъния - президентът Никушор Дан свиква консултации с парламентарно представените политически сили.

Дотук се стигна след като в края на миналата седмица депутатите отхвърлиха поредната номинация на Дан за министър-председател. Зигфрид Мурешан получи 182 глас, при необходими 233. Консултациите започват следобед, като всяка партия ще разполага с 30 минути.

Очаква се след края на разговорите президентът да обяви номинацията за следващ премиер. До тук се стигна след като през май кабинетът на либералите начело с Илие Боложан, беше свален с вот на недоверие, подкрепен от Социалдемократическата партия и крайнодесния Алианс за обединение на румънците.

#изходи #румъния #политическа криза

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