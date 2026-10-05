Румъния търси изход от кризата - президентът свиква консултации с политическите партии

Нов опит за излизане от политическата криза в Румъния - президентът Никушор Дан свиква консултации с парламентарно представените политически сили.



Дотук се стигна след като в края на миналата седмица депутатите отхвърлиха поредната номинация на Дан за министър-председател. Зигфрид Мурешан получи 182 глас, при необходими 233. Консултациите започват следобед, като всяка партия ще разполага с 30 минути.

Очаква се след края на разговорите президентът да обяви номинацията за следващ премиер. До тук се стигна след като през май кабинетът на либералите начело с Илие Боложан, беше свален с вот на недоверие, подкрепен от Социалдемократическата партия и крайнодесния Алианс за обединение на румънците.



