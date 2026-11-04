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Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради въздушна цел, засечена до границата с Украйна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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По света
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румъния вдигна изтребители заради руска атака дронове украинска инфраструктура
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Два изтребителя F-16, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, бяха вдигнати днес от 86-та авиобаза "Борча" в Румъния, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушна цел северно от град Вилково, на украинска територия, близо до границата с Румъния. Това се посочва в информация на ведомството, публикувана на официалната страница на институцията в интернет.

Не са регистрирани навлизания в националното въздушно пространство.

Въпреки това в 10.57 местно (и българско) време жителите на северната част на окръг Тулча в Румъния получиха предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт относно възможно навлизане на дронове и бяха посъветвани да потърсят укритие.

# F-16 #сирени за въздушна тревога #румъния

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