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Румен Радев: Не искам да намесваме църквата в политиката

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На дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета „Добродетели и религия“, заяви премиерът

Снимка: БТА
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Не искам да намесваме църквата в политиката, заяви премиерът Румен Радев днес на първата си среща със Светия синод.

Румен Радев, премиер: "Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни."

По отношение на учебната дисциплина "Религия и добродетели" Радев коментира.

Румен Радев, премиер: "На дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета „Добродетели и религия“. Това е много важен предмет и трябва да направим така, че Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието и науката да влезе в училището с широк обществен консенсус. Трябва младите хора да получават освен знания в училище, да получават и възпитание."

# патриарх Даниил #светия синод #Румен Радев

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