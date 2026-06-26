Румен Радев: Не искам да намесваме църквата в политиката

На дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета „Добродетели и религия“, заяви премиерът
Не искам да намесваме църквата в политиката, заяви премиерът Румен Радев днес на първата си среща със Светия синод.
Румен Радев, премиер: "Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни."
По отношение на учебната дисциплина "Религия и добродетели" Радев коментира.
Румен Радев, премиер: "На дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета „Добродетели и религия“. Това е много важен предмет и трябва да направим така, че Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието и науката да влезе в училището с широк обществен консенсус. Трябва младите хора да получават освен знания в училище, да получават и възпитание."