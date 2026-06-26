Румен Радев: Не искам да намесваме църквата в политиката

Не искам да намесваме църквата в политиката, заяви премиерът Румен Радев днес на първата си среща със Светия синод.

Румен Радев, премиер: "Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията. Мен не ме интересува личността на патриарх Кирил, мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни."

По отношение на учебната дисциплина "Религия и добродетели" Радев коментира.