Кресненското дефиле е затворено за движение след инцидента с валяка

Заради инцидента, при който валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района остава затворено.

Автомобилният трафик се пренасочва през прохода „Предел“, като към момента се е образувала опашка от около 5 километра на автомагистрала „Струма“ преди пътен възел Симитли.

Снимки: БНТ

Пътуващите за Гърция се пренасочват и през граничен пункт „Илинден - Ексохи“ край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час.

В следобедните часове, заради очакван засилен трафик, се въвежда и ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Струма“. Забраната ще бъде в сила от 16.00 до 23.00 часа.