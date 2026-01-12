БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари

от БНТ , Репортер: Нора Бочева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол

ръст болните грип остри респираторни заболявания бургаско
Снимка: илюстративна
От 14 януари да бъде обявена грипна епидемия в област Варна. Това предлагат от Регионалната здравна инспекция след заседание на Областния щаб за борба със заболяването.

Причината е значителното повишаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания. В момента заболеваемостта във Варна е 239 на 10 хиляди души.

Предложението на щаба е от 14 до 20 януари учениците да преминат към онлайн обучение. В болниците да се спрат свижданията, плановите операции, имунизациите на деца, както и детските консултации. Всички пациенти и лекари да носят маски.

Предвижда се детските ясли и градини да продължат да работят при засилен медицински контрол.

Предложенията са изпратени до Министерството на здравеопазването, откъдето се очаква решение утре.

#РЗИ-Варна #грип #грипна ваканция #ученици

