Сабаленка премина най-тежкия си тест и е в четвъртия кръг в Мелбърн

Арина Сабаленка си проправи път до четвъртия кръг на Australian Open след тежка и изключително оспорвана победа. Поставената под №1 в схемата преодоля най-сериозното си изпитание от началото на турнира, надигравайки Анастасия Потапова със 7:6(4), 7:6(7) в двучасов двубой на „Род Лейвър Арена“.

Четирикратната шампионка от Големия шлем, която няма загуба в трети кръг на мейджър турнир от „Ролан Гарос“ 2022 насам, бе сериозно затруднена, като това бе най-дългият ѝ мач в Мелбърн тази година.

„Тя игра невероятен тенис, през цялото време бях под напрежение. Има дни, в които просто трябва да се бориш и да се опитваш да връщаш топката, каквото и да става“, призна световната №1 след края. „Дори когато емоционално нещата изглеждаха хаотични, успях да се боря за всяка точка срещу Анастасия“, добави Сабаленка.

Потапова, която се стремеше да стане първата австрийка, достигнала четвъртия кръг в Мелбърн след Барбара Шет през 2000 година, започна ударно с уинър от форхенд още в първата точка. Въпреки това 24-годишната тенисистка, която в предишните си два мача срещу Сабаленка не бе печелила повече от два гейма в сет, допусна ранен пробив и изостана с 0-2.

Световната №55 обаче показа защо през 2023 година достигна до №21 в ранглистата. Тя отговори с агресивна игра от основната линия и върна пробива, възползвайки се от неточности на фаворитката. Първият сет стигна до тайбрек, в който след серия минипробиви Сабаленка наложи волята си с мощен бекхенд по правата.

Втората част започна отлично за световната №1, която спечели 16 от първите 19 точки и поведе с 4:0. Подкрепяна от публиката, Потапова обаче отново намери сили да се върне в мача и изравни за 4:4 след серия смели ретури срещу сервиса на Сабаленка.

Драмата продължи до нов тайбрек, в който Потапова дори стигна до сетболове. Сабаленка обаче показа класа и психическа устойчивост, спаси критичните моменти и затвори мача след двойна грешка на съперничката си.

„Преди пет години вероятно щях да се съсредоточа прекалено много върху емоциите си и да загубя такъв мач“, призна Сабаленка. „Сега опитът ми помага – няма значение как се чувстваш, важно е да се бориш и да намериш начин да върнеш топката.“

В четвъртия кръг 27-годишната беларускиня ще се изправи срещу първата си поставена съперничка на турнира – канадката Виктория Мбоко, №17 в схемата. Двете не са се срещали досега. Мбоко достигна до тази фаза след победа над №14 Клара Таусон със 7:6(5), 5:7, 6:3.