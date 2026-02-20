БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
От прокуратурата обявиха, че повече от седмица 26-годишният Анков живял с тялото на баща си, след като го бил убил

Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Съдът остави за постоянно в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков. Разследването продължава, експертизи ще доказват точно кога и как е настъпила смъртта.

Повече от седмица 26-годишният Ангел Анков живял с тялото на баща си, след като го бил убил. Това обявиха от прокуратурата в Пловдив по време на мярката за постоянно задържане на младия мъж, за когото има данни за психично заболяване. По данни на обвинението Ангел е умъртвил баща си с удари по главата, нанесени с тесла и брадва. В продължение на дни Ангел отклонявал опитите на близки и приятели да имат контакт с баща му.

На 17 февруари безжизненото тяло на 56-годишния Тодор Сираков било открито от роднина, която настояла да влезе в къщата.

Както БНТ вече съобщи, след подаден сигнал до полицията, синът бил задържан, укрит във външна тоалетна.

#Ангел Анков #психично болен  #син #баща #убийство

