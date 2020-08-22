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Самолетът с Навални излетя от летището в Омск

от БНТ , Източник: БГНЕС
08:23, 22.08.2020
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Самолетът с Навални излетя от летището в Омск
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Медицинският самолет, който транспортира руския опозиционер Алексей Навални, излетя в събота сутринта от град Омск (Сибир) за Германия. Там Навални ще бъде лекуван.

На борда на самолета освен руския опозиционер, който е в кома, е и съпругата му Юлия.

Вчера лекуващите го лекари в болницата в Сибир разрешиха той да бъде транспортиран до берлинска болница, както настояват близките му.

През целия ден лекарите отказваха преместване заради тежкото му състояние. Европейската комисия също настоя опозиционния лидер да бъде прехвърлен в Германия.

Какво предизвика изпадането в кома на Алексей Навални все още не е ясно.

Тестове в полицейска лаборатория показват следи от индустриален химикал в косата и по ръцете му. Близките на Навални са категорични, че той е отровен.

Снимки: БГНЕС

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