САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО

43 държави подкрепиха съвместно изявление по казуса
Съединените щати се присъединиха към западните си съюзници във връзка с навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство на Полша.
В съвместно изявление, подкрепено от 43 държави, се изразява загриженост и се отправя обвинение към Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на ООН. Също така се призовава Русия да спре агресията срещу Украйна, и да се въздържа от по-нататъшни провокации.
Съединените щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО, заяви пред Съвета за сигурност представителката на Вашингтон Дороти Ший. Представителят на Русия Василий Небензя заяви, че Москва е готова да разговаря с Полша, ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението.
"САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство. САЩ провеждат консултации с Полша и другите ни съюзници от НАТО съгласно член 4 от Северноатлантическия договор. И бъдете сигурни, че ще защитим всеки сантиметър от територията на Алианса. Този инцидент не помага на изключителните усилия, които полагаме през последните седмици, за да посредничим за прекратяване на войната", каза Дороти Ший, и.д. постоянен представител на САЩ в ООН.