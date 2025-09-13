САЩ за руските дронове в Полша: Ще защитаваме всеки сантиметър от НАТО

Съединените щати се присъединиха към западните си съюзници във връзка с навлизането на дронове на Русия във въздушното пространство на Полша.

В съвместно изявление, подкрепено от 43 държави, се изразява загриженост и се отправя обвинение към Москва в нарушаване на международното право и основополагащия Устав на ООН. Също така се призовава Русия да спре агресията срещу Украйна, и да се въздържа от по-нататъшни провокации.

Съединените щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО, заяви пред Съвета за сигурност представителката на Вашингтон Дороти Ший. Представителят на Русия Василий Небензя заяви, че Москва е готова да разговаря с Полша, ако полската страна наистина е заинтересована от намаляване на напрежението.