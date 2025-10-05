БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съюзът на съдиите призовава Борислав Сарафов да подаде оставка

У нас
Съюзът на съдиите призовава с позиция и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка. В позиция, публикувана на сайта им, от съюза припомнят решението на Върховния касационен съд от 18 септември, което постановява, че правомощията на Борислав Сарафов се прекратяват.

Заявяват още, че последвалата позиция на прокуратурата грубо уронва престижа на съдебната власт и е "злоупотреба с институцията в частен интерес":

"Въз основа на същото решение, на 2.10.2025 г. бяха постановени два отказа за образуване на наказателно производство по чл. 422 от НПК от съдии във Върховния касационен съд – ръководители на Наказателната колегия и на едно от отделенията ѝ. Последвалата публикация на 3.10.2025 г., на официалната страница на прокуратурата, която не е подписана, но се твърди, че ангажира цялата институция, грубо уронва престижа на съдебната власт, защото изразява незачитане на основополагащи демократични ценности и представлява, за жалост, поредна злоупотреба с институцията в частен интерес като проява на трудноразбираема отчаяна самозащита.

Според съдиите публичното противопоставяне на прокуратурата срещу съда не е прецедент, а подкопаването на независимостта му е част от дългогодишната ерозия на правовата държава в България.

"Това е особено опасно, когато дискредитирането на съда се извършва от държавния орган, чиято конституционна функция е защита на законността и участва като страна в съдебните производства по наказателни дела. Професионален дълг на всеки съдия е да се противопоставя ясно и категорично на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели и за уронване на авторитета и независимостта на съда, за всяване на страх и извънправно вмешателство при осъществяване на правосъдието".

Според Съюза на съдиите единствената възможност пред Борислав Сарафов е "подаване на незабавна оставка, в противен случай компетентните държавните органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на и. ф. главния прокурор и да защитят конституционно установения правен ред".

Цялата им позиция прочетете ТУК

