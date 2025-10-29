Седем години затворят грозят вратар на Интер

Вратарят на Интер Хосеп Мартинес е изправен пред седем години затвор. Причината е фаталният инцидент с възрастен мъж в инвалидна количка.

Според източника, прокуратурата на Комо е започнала разследване за непредумишлено убийство и разследва обстоятелствата около трагедията. Една от теориите е, че 81-годишният инвалид може рязко да е сменил посоката на движение поради влошеното си здравословно състояние и да е излязъл на пътя, причинявайки инцидента.



Според италианското наказателно право испанецът е изправен пред между две и седем години затвор.

Инцидентът е станал сутринта на 28 октомври. Възрастният мъж е починал на място, след като е бил блъснат от кола, въпреки оказаната му първа помощ от играча и медицинския персонал.