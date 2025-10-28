БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедия в Италия: Вратар на Интер блъсна и уби възрастен мъж в количка

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

В знак на траур и уважение към жертвата, Интер официално отмени планираната за 14:00 ч. пресконференция на треньора Кристиан Киву.

Хосеп Мартинес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тежък инцидент разтърси Италия тази сутрин. 81-годишен мъж в електрическа инвалидна количка е загинал, след като е бил ударен от автомобил, управляван от вратаря на Интер Хосеп Мартинес, съобщават италианските медии, включително „Гадзета дело спорт“.

Инцидентът е станал около 9:40 ч. местно време на улица Via Bergamo в град Фенегро, провинция Комо – в близост до тренировъчната база на „нерадзурите“ в Апиано Джентиле.

Въпреки бързата намеса на медицинските екипи и пристигането на хеликоптер за спешна помощ, мъжът е починал на място.

Италианската полиция извършва разследване, за да установи точните обстоятелства около трагедията.
Според първоначалната информация на „Гадзета дело спорт“, възможно е възрастният мъж да е получил внезапно неразположение и да е навлязъл в лентата, по която се е движел автомобилът на Мартинес.

Вратарят на Интер веднага е спрял и е оказал първа помощ на пострадалия, но усилията му са се оказали напразни.

В знак на траур и уважение към жертвата, Интер официално отмени планираната за 14:00 ч. пресконференция на треньора Кристиан Киву.

Клубът все още не е публикувал официално изявление, но се очаква това да стане след приключване на първоначалното полицейско разследване.

Свързани статии:

Наполи отново оглави Серия А след домакинска победа над Интер
Наполи отново оглави Серия А след домакинска победа над Интер
Шампионът на Италия постигна категоричен успех над "нерадзурите".
Чете се за: 01:45 мин.
#Хосеп Мартинес #Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
1
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
2
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
3
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
6
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Европейски футбол

Венсан Компани: Гладни сме да спечелим Купата на Германия
Венсан Компани: Гладни сме да спечелим Купата на Германия
Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал Барселона налага три ограничения по адрес на Ламин Ямал
Чете се за: 01:37 мин.
Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно Дани Карвахал страда от контузия в дясното коляно
Чете се за: 01:20 мин.
Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Бетис с голове през първата част Атлетико Мадрид спечели гостуването си на Бетис с голове през първата част
Чете се за: 01:30 мин.
Спрягат трима за Ювентус Спрягат трима за Ювентус
Чете се за: 00:52 мин.
Родри отново тренира Родри отново тренира
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Жечо Станков: Доставките на горива за България са гарантирани,...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Японският премиер обеща да номинира Тръмп за Нобеловата награда за мир
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ