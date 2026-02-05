Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20, гласува НС

След повече от 10 часа депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс. Така секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20.

Дебатът днес беше съсредоточен върху това ограничават ли се правата на българите зад граница.

Беше отхвърлено предложението на АПС секциите да бъдат 70 вместо 20. Отхвърлено беше и предложението на ГЕРБ да бъдат 30 вместо 20. Което предизвика размяна на реплики между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС.