БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни...
Чете се за: 00:35 мин.
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20, гласува НС

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс

депутатите решат дали удължат действащия момента бюджет
Снимка: БТА
Слушай новината

След повече от 10 часа депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс. Така секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20.

Дебатът днес беше съсредоточен върху това ограничават ли се правата на българите зад граница.

Беше отхвърлено предложението на АПС секциите да бъдат 70 вместо 20. Отхвърлено беше и предложението на ГЕРБ да бъдат 30 вместо 20. Което предизвика размяна на реплики между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС.

#Изборен кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
6
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
5
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Политика

Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет
Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет
Рая Назарян: Имаме амбицията да приключи присъединителния процес към ОИСР в рамките на 2026 г. Рая Назарян: Имаме амбицията да приключи присъединителния процес към ОИСР в рамките на 2026 г.
Чете се за: 04:17 мин.
Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП, повярвайте ми! Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП, повярвайте ми!
Чете се за: 03:55 мин.
Депутатите гласуват промените в Изборния кодекс Депутатите гласуват промените в Изборния кодекс
Чете се за: 06:05 мин.
Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача, заяви премиерът в оставка Росен Желязков Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача, заяви премиерът в оставка Росен Желязков
Чете се за: 03:00 мин.
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
33886
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20, гласува НС
Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След изтеклите записи в Бургас: Прокуратурата поиска пълна проверка на документацията на салоните за красота След изтеклите записи в Бургас: Прокуратурата поиска пълна проверка на документацията на салоните за красота
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Задържаха и освободиха след часове гинеколога, от чийто кабинет се появиха записи в порно сайтове Задържаха и освободиха след часове гинеколога, от чийто кабинет се появиха записи в порно сайтове
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвинените в издевателства над животни Съдът остави в ареста обвинените в издевателства над животни
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Река Арда преля отново, шест села в Община Ардино са откъснати от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Граждани във Варна излязоха в подкрепа на напускащите лекари от...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ